РИАМО - 13 дек. В технопарке «Калибр» в Москве появится кластер креативной индустрии, к которой будет относиться печать на ткани, дизайн одежды, швейное и другие производства, всего в технопарке работают 58 резидентов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
«В технопарке «Калибр» началось формирование кластера креативной индустрии, к которой относится печать на ткани, дизайн одежды, швейное и другие производства, включенные в единую технологическую цепочку», – говорится в сообщении.
Фабрику цифровой печати на ткани компании Solstudio Textile Group открыл столичный градоначальник Сергей Собянин при посещении технопарка «Калибр».
«Данная технология является одним из самых крупных прорывов в мировой текстильной индустрии последних десятилетий», – уточняется в сообщении.
Компания Solstudio – европейский лидер в дизайне тканей. Среди заказчиков студии – производители одежды, текстильные производства из Америки, Китая, России, Японии, Италии, Франции, Австрии, Германии, Англии, Турции, ЮАР, Кореи, Польши и других стран.
В общем технопарк «Калибр» специализируется на информационных, телекоммуникационных и аддитивных технологиях, приборостроении. Сегодня здесь работают 58 резидентов. Общее число работающих – 2021 человек.
Кроме того, на территории технопарка создан первый в России открытый полигон для тестирования беспилотных автомобилей.
«Резиденты и арендаторы технопарка могут воспользоваться инфраструктурой коллективного пользования, которая включает деловой центр, дата-центр, конференц-зал, переговорные комнаты и коворкинг», – добавляется в сообщении.
По словам Собянина, налоговые льготы, которые правительство Москвы предоставило «Калибру», уже окупились. Объем частных инвестиций в развитие технопарка до 2022 года превысит 2,8 миллиарда рублей.
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