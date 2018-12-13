РИАМО – 13 дек. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве проверило готовность туристического комплекса «Измайлово» к принятию гостей Кремлевской елки, сообщила в четверг главный государственный санитарный врач Москвы, руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Спектакли пройдут на сцене Государственного Кремлевского Дворца с 24 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

«Мы сегодня готовимся к Кремлевской елке. К нам приезжает около 5 тысяч гостей. Это уже традиционно, 18 раз проводится в городе. У нас принимает эту елку туркомплекс «Измайлово». Мы его уже проверили. На сегодняшний момент вопросов там, наверное, не будет», - сказала Андреева в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что совместно с департаментом торговли и услуг Москвы на данный момент проверяются все рождественские ярмарки столицы.

«Самое главное нет никакой цели запретить. Мы эту историю уже отработали на чемпионате мира, когда в городе была жара, тоже можно было бы сказать, что легче всего что-то запретить, но мы хотим показать наш город, мы его любим. Задача службы в том, чтобы человек мог безопасно получить услугу», - отметила Андреева.