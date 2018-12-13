РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. Дорожные службы подмосковных Люберец перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, на дорогах округа работает около 90 единиц техники, сообщается в аккаунте управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета в Instagram.

В четверг в Московской области синоптики прогнозируют снег, в отдельных районах области сильный, местами гололедица. Осадки будут идти до позднего вечера. Температура воздуха составит от минус пяти до нуля градусов.

«Все дорожные службы городского округа Люберцы работают в усиленном режиме из-за снегопада. На дорогах работает около 90 единиц спецтехники», – говорится в сообщении.

Кроме того, проводится механизированная и ручная очистка дорог от снега, обработка пескосоляной смесью улично-дорожной сети. После очистки проезжей части снегоуборочные работы выполняют на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.



«Призываем автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД, соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – заключается в сообщении.