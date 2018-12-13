РИАМО - 13 дек. В 76% проблемных объектов столицы количество обманутых дольщиков не превышает ста человек, более 75% обманутых дольщиков приходится на пять жилых комплексов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Всего в Москве числится 5571 обманутый дольщик.

«Более 75% из них приходится на пять объектов: ЖК «Царицыно», самый крупный из проблемных объектов Москвы, в котором в ноябре права на земельный участок и строящиеся дома переданы новому застройщику – компании «Мосотделстрой №1»; ЖК «Спортивный квартал» и ЖК «Марьино град», работы над которыми в качестве технического заказчика сейчас ведет компания Capital group», — говорится в сообщении.

Много обманутых дольщиков также в ЖК «Терлецкий парк», где выявлены факты двойных продаж и Москомстройинвест отстаивает приоритетное право дольщиков-физических лиц на получение квартир, и в ЖК «Марушкино», в котором недавно завершилось комплексное техническое обследование домов – обязательный этап, предшествующий началу достройки.

«В то же время в 76% проблемных объектов количество обманутых дольщиков не превышает ста человек. Например, по дому на Балаклавском проспекте, который в свое время начинало строить АО «СУ-155», в реестре числятся 85 дольщиков; в ЖК «Шишкин лес» – 72 человека; в объекте, расположенном в Щербинке на улице Мостотреста – 71 человек», — добавляется в сообщении.

В каждом третьем недострое (34%) в реестре пострадавших граждан состоит менее 15 человек. Есть даже такой комплекс, в каком числится лишь один обманутый дольщик.

«У нас есть такие проблемные объекты, по которым все квартиры проданы, и общее число дольщиков превышает четыреста человек. А граждан, которые заявляются в реестр пострадавших, всего двое-трое-четверо», — отметил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Он добавил, что включение в реестр не рождает обязательств города по предоставлению жилой площади из городского фонда. Реестр пострадавших граждан носит учетный характер. Он был создан для того, чтобы определить единый критерий, кого можно считать пострадавшим и какой объект можно считать проблемным, а также понять масштаб проблемы.

До создания реестра обманутыми дольщиками считали себя многие, хотя, по сути, не являлись ими никогда. Это те граждане, в отношении которых были совершены мошеннические действия, при этом строительство объектов в большинстве таких случаев и не предполагалось. Под такие «проекты» не разрабатывалась документация, не выделялись земельные участки, а деньги собирались фактически «под воздух».

Сейчас к проблемным относят только те объекты, где граждане пострадали от действий именно застройщиков.

Вступление в реестр требований на жилые помещения дает дольщику преимущественное право на получение квартиры после того, как строительство проблемного дома будет завершено. Однако попасть в этот реестр можно не в любой момент, а лишь до тех пор, пока длится процедура банкротства.