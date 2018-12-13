РИАМО - 13 дек. Депутаты фракции «Единая Россия» в Московской областной думе за неделю приняли почти 500 граждан, больше всего жителей Подмосковья интересовали вопросы сферы ЖКХ и транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Традиционно в рамках празднования дня рождения партии была организована неделя приема граждан по личным вопросам, в этом году она прошла с 26 ноября по 2 декабря.

«В общей сложности за неделю депутатами фракции проведено 66 приемов населения, на которых (были - ред.) почти 500 граждан. Из них по 266 вопросам решения приняты в день обращения», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Среди основных тем, которые поднимались жителями Подмосковья, следующие: вопросы сферы ЖКХ и транспортной инфраструктуры (порядка 50% обращений); социальная защита и социальное обеспечение (порядка 20% обращений); здравоохранение (порядка 15% обращений), по большей части – это вопросы совершенствования материально-технической базы медучреждений и обеспечения лекарствами; молодежная политика и развитие спорта (вопросы организации досуга) затронута 5% обратившихся; экологическая безопасность (закрытие полигонов ТБО) – 3% от общего числа обращений.

«Необходимо внимательно рассмотреть все поступившие обращения и по возможности найти положительные решения. Основное – дать ответ каждому гражданину, не оставить без внимания ни одного обратившегося», – подчеркнул Брынцалов.