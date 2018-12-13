РИАМО - 13 дек. Многокилометровые пробки образовались на дорогах столицы, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения образовались на внутренней стороне МКАД от Северного обхода Одинцова до Волоколамского шоссе, от района Выхино-Жулебино до Каширского шоссе, от Проектируемого проезда №5450 до Ленинского проспекта. На внешней стороне – от Каширского шоссе до Лермонтовского проспекта, от шоссе Энтузиастов до Осташковского шоссе.

Стоят крупные участки Третьего транспортного кольца и практически полностью Садовое кольцо. Пробки образовались и на центральных улицах – на набережных возле Кремля, Бульварном кольце, Тверской, Большой Лубянке, на Звенигородском шоссе и других улицах.

Затруднения наблюдаются на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, Минской улице, Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, проспекте Мира, проспекте Ветеранов, Рязанском проспекте.

Ситуация улучшится только к 22 часам, когда пробки будут оцениваться в три балла. Восьмибалльные пробки сохранятся до 20 часов.

По данным Росгидромета, вечером в Москве идет снег, температура составляет минус 1 градус. Всего за сутки в Московском регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря.