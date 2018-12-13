РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 дек. В Дзержинской больнице не планируют ликвидировать гастроэнтерологическое и терапевтическое отделения, сообщил «РИАМО в Люберцах» член Регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков.

В четверг Шлыков провел рабочую встречу с новым главным врачом Дзержинской городской больницы Лирой Овезовой.

«Я задал вопрос о судьбе гастроэнтерологического и терапевтического отделений больницы, так как в социальных сетях долго обсуждалась информация об их ликвидации. Оказалось, что никогда в планах подобного решения не было. Интернет не всегда может являться достоверным источником информации. По этой причине рекомендовал Лире Николаевне улучшить качество информационной политики больничного сайта», – сказал Шлыков.

На мероприятии также обсудили основные вопросы в деятельности учреждения. В том числе поговорили об организации необходимого диалога с общественностью, коммуникация с которой важна для освещения объективной и точной информации по тем или иным вопросам работы больницы.

Шлыков уточнил, что в конце встречи посетил поликлинику и стационарное отделение Дзержинской больницы. Там он пообщался с пациентами и медперсоналом.

По словам сотрудника пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в настоящее время в Дзержинской городской больнице рассматривается вопрос об оптимизации коечного фонда, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения.

«Речи о закрытии каких-либо отделений не идет. Уменьшения медицинского персонала в больнице не предполагается. Доступность и качество медицинской помощи для населения городского округа Дзержинский нарушены не будут», – резюмировал сотрудник.