РИАМО – 13 дек. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что следующее заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии пройдет в первой половине 2019 года, передает в четверг Газета.ru.

«Новое заседание Совмина пройдет в России», – сказал Медведев.

По его словам, точные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Россия и Белоруссия намерены подписать документ о взаимном признании виз.