РИАМО - 13 дек. По итогам опроса руководителей крупнейших метрополитенов мира серьезных вопросов к провозу в подземке кофе в стакане и с крышкой нет, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Ранее член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов заявил о намерении поставить вопрос об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе и другими открытыми напитками. Он отметил, что стакан с кофе, как правило, закрыт крышкой, но при резком торможении поезда человек может «сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется».

«Кофе в стакане с крышкой в московском метро: мы спросили руководителей крупнейших метрополитенов в мире, их отношение к этому - положительное. Никаких серьезных проблемных вопросов к кофе в стакане с крышкой нет», — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал идею об увеличении штрафов за проезд в метрополитене с кофе «законодательным зудом».