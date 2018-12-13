РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Торжественное открытие Года театра в Московской области провели в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В мероприятии приняли участие министр культуры региона Нармин Ширалиева, глава горокруга Эльмира Хаймурзина, а ведущими стали член общественной палаты муниципалитета, народный артист России Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка России Мария Миронова.

«У нас огромная Московская область, и Красногорск – ее сердце. Здесь расположен Дом правительства региона. Я очень рада, что здесь, в Красногорске, мы открываем Год театра», – сказала Ширалиева.

Она напомнила, что в Московской области действуют 22 муниципальных и пять областных театров.

«Очень важно, чтобы театр становился все более доступным», – подчеркнула Ширалиева.

Специально к открытию Года театра в регионе Московский художественный театр имени Чехова подготовил поэтически-музыкальную композицию.

«Мы приехали в Красногорск МХАТовским десантом, чтобы открыть Год театра. Композицию посвятили этому событию. Она показывает связь театра и жизни», – сказал заслуженный артист России Анатолий Белый.