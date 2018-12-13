РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 дек. В доме культуры «Силикат» подмосковных Котельников 16 декабря бесплатно покажут мюзикл «О чем поют женщины», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорта» Сергей Агаджанян.

«Московская академия вокального творчества Вячеслава Гнедака представляет вашему вниманию мюзикл-шоу «О чем поют женщины». Концертная программа составлена по мотивам легендарных мюзиклов и музыкальных кинофильмов: «Нотр Дам де Пари», «Граф Орлов», «Граф Монте-Кристо», «Ромео и Джульетта», «Три мушкетера», «Кабаре», «Кошки», «Чикаго», «31 июня», «Мама Миа». Мюзикл состоится 16 декабря в 19:00 в ДК «Силикат» Котельников», – сказал Агаджанян.

Гнедак является продюсером гастрольных версий мюзиклов «Кабаре», «Три мушкетера», «Ромео и Джульетта». Он более 20 лет занимается постановкой частных и корпоративных мероприятий и пишет песни для эстрадных звезд нашей сцены. Он создал Академию вокального творчества.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт МО» и общественным движением «Русский характер» при поддержке администрации городского округа Котельники.