C 15 декабря 2018 года в центре Москвы повышаются тарифы на платных городских парковках, а бесплатное время стоянки автомобиля сокращается до 5 минут. Власти столицы пошли на это исходя из сильной загруженности некоторых дорог и интересов местных жителей, которые жалуются на вечные проблемы с парковкой. Например, в районе Арбата и в некоторых других местах парковка станет платной даже по выходным. Подробнее о том, сколько будет стоить автовладельцам стоянка в центре и как рассчитываются новые тарифы, смотрите в инфографике РИАМО.

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