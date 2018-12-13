РИАМО - 13 дек. В Московской области для вывоза снега задействовано почти 300 площадок, кроме того, на снегоплавильных установках можно обрабатывать свыше 580 кубометров снега в час, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«На территории региона действуют 287 площадок для вывоза и временного складирования снега. Также в Подмосковье работают девять снегоплавильных установок, позволяющих оперативно растопить большой объем снега», – говорится в сообщении.

В общей сложности девять снегоплавильных установок могут обрабатывать свыше 580 кубометров снега в час.

Как уточняется в сообщении, к площадкам для временного складирования снега предъявляются санитарные и экологические требования. В частности, на них не разрешается размещение бытовых или производственных отходов.

«Земельные участки для вывоза снега определяются органами местного самоуправления, по окончании зимнего сезона эти земли должны очищаться, обрабатываться и благоустраиваться. Складирование снега в несогласованных местах запрещено», – добавляется в сообщении.