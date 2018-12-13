РИАМО - 13 дек. Совокупный спрос в декабре на первичные загородные предложения может оказаться ниже на 10%, чем в другие зимние месяцы, однако за 2 недели до Нового года может случиться кратковременный рост числа сделок в диапазоне до 25% по отношению к ноябрю, говорится в сообщении пресс-службы агентства «Инком-недвижимость».

«В последнее время декабрь на первичной «загородке» Московского региона не может похвастаться высокой покупательской активностью: по данным специалистов «Инком-недвижимость», показатели спроса в этом месяце обычно оказываются в среднем на 10% ниже, чем в январе-феврале», - говорится в сообщении.

Однако и на «замороженном» рынке не обходится без маленьких новогодних чудес: как свидетельствуют эксперты компании, за две недели до наступления Нового года на «загородке» обычно происходит краткосрочный всплеск спроса, когда активность покупателей возрастает примерно на четверть по сравнению с концом осени.

«Этот короткий отрезок времени порой становится самым продуктивным в течение низкого сезона. Во многом это объясняется тем, что люди, рассматривавшие для себя покупку загородного жилья в уходящем году, окончательно решаются на сделку под самый конец года, чтобы закрыть этот вопрос на наиболее выгодных условиях и, таким образом, сделать себе подарок», – отметил руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

Помимо этого, мотивация зимних покупателей бывает связана с завершением срока банковского вклада или скачками валютных курсов. Однако самый распространенный фактор – это специальные акции со снижением цен и предоставлением дополнительных бесплатных опций.

«Нередко во время новогодних акций застройщики предлагают самые выгодные условия в году. Величина скидок на этот период может возрастать в два раза, достигая таким образом 10-15% для объектов эконом- и комфорт-классов и 20% и более для лотов из сегмента «бизнес» и выше. К тому же девелоперы склонны предлагать дополнительные подарки: например, бесплатную отделку или мансарду», - отметил Таганов.

Что касается предпочтений покупателей в зимнее время, то участки без подряда и недостроенные дома имеют меньше шансов найти владельца до весны, чем готовые коттеджи, таунхаусы или квартиры в «малоэтажке».