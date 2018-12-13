РИАМО - 13 дек. Больше всего обращений, поступивших на горячую линию управления Роспотребнадзора по Московской области, которая была посвящена ВИЧ-инфекции, касались профилактики болезни, для подростков и молодежи также провели семинары на эту тему, сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции работала в Подмосковье с 26 ноября по 8 декабря.

«По телефонам горячих линий поступило более 1309 обращений, большинство из них касались профилактики ВИЧ-инфекции (16,6%), клинических проявлений (12,5%), механизма передачи возбудителя и условий заражения (14,5%), обследования на ВИЧ и консультирования (13,3%)», — говорится в сообщении.

В 13,06% случаев граждан интересовала эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в стране и Московской области, в 14% случаев – вопросы получения медицинской помощи и лечения, 4,6% касались ВИЧ-инфекции у беременных, и другие вопросы по ВИЧ-инфекции составили 11,3%.

В Московской области также провели семинары, лекции и круглые столы, посвященные этой проблеме. Для подростков и молодежи были организованы семинары «Профилактика ВИЧ-инфекции» с демонстрацией видеороликов.

«В школах организованы конкурсы рисунков на тему здорового образа жизни, «Осторожно, СПИД», стенгазет. Среди учащихся 9-10 классов (прошел – ред.) конкурс стенной печати (плакаты, рисунки, листовки, бюллетени) на тему «Стоп ВИЧ/СПИД». В Луховицком авиационном техникуме проведен семинар на тему «ВИЧ-инфекция: поведенческие риски и современные технологии профилактической работы среди молодежи», — добавляется в сообщении.

По итогам горячей линии распространено более 1,5 тысяч информационных материалов печатной продукции (листовки, бюллетени, буклеты, памятки), проведено 105 лекций и семинаров, организовано 48 публикаций в интернет-ресурсах и 15 публикаций в СМИ, 11 выступлений на радио и телевидении.