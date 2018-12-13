РИАМО - 13 дек. Московская железная дорога внесла незначительные корректировки в расписание электричек Киевского направления до конца декабря для ремонта пассажирской платформы на станции «Бекасово-1», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Данные изменения позволят проводить капитальный ремонт пассажирской инфраструктуры с минимальными точечными корректировками в расписании пригородных поездов.
«Ремонт проходит по заказу АО «Центральная ППК», которая является арендатором пригородных пассажирских платформ, расположенных в границах МЖД. На время проведения работ у некоторых электропоездов Киевского направления незначительно изменится время отправления и количество остановок на маршруте», - говорится в сообщении.
Капитальный ремонт пассажирской инфраструктуры направлен на повышение безопасности и качества обслуживания.
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