РИАМО - 13 дек. Московская железная дорога внесла незначительные корректировки в расписание электричек Киевского направления до конца декабря для ремонта пассажирской платформы на станции «Бекасово-1», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Данные изменения позволят проводить капитальный ремонт пассажирской инфраструктуры с минимальными точечными корректировками в расписании пригородных поездов.

«Ремонт проходит по заказу АО «Центральная ППК», которая является арендатором пригородных пассажирских платформ, расположенных в границах МЖД. На время проведения работ у некоторых электропоездов Киевского направления незначительно изменится время отправления и количество остановок на маршруте», - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт пассажирской инфраструктуры направлен на повышение безопасности и качества обслуживания.