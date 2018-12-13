РИАМО - 13 дек. В столице задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над двумя несовершеннолетними, предположительно, преступление произошло в лифте одного из домов в Кунцевском районе Москвы, сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, днем 7 декабря 2018 года мужчина, находясь в кабине лифта в одном из подъездов жилого дома, расположенного на территории Кунцевского района Москвы, совершил в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера», – сообщила собеседник агентства.

Подозреваемый в преступлении – ранее судимый мужчина 1980 года рождения – задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

В ближайшее время решится вопрос о его заключении под стражу.

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