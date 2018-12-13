РИАМО - 13 дек. В доме правительства Московской области в рамках выставки «Цифровая неделя в Подмосковье - 2018» прошла деловая игра «Умный город», в ходе которой студенты нескольких вузов представили свои проекты о цифровизации, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Как сообщил директор ФГБУ «Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Антон Привезенцев, в интеллектуальной игре приняли участие представители крупнейших вузов нашей страны, среди которых МГУ, МГИМО, РУДН, РАНХиГС.

«Мы собрали здесь студенческие команды и сочетали их с командами представителей муниципальных образований. Мы надеемся, что входе этой интеллектуальной совместной работы итогом станет конкретная проработка технологических кейсов и решений, и мы попытаемся реализовать концепцию такого цифрового города будущего, или, по крайней мере, приблизимся к пониманию все-таки применения технологических процессов, сервисов на конкретных территориях. Для чего? В-первую очередь для того, чтобы обеспечить и улучшить качество жизни и проживания жителей Подмосковья, чтобы обеспечить удобство и комфорт, повысить эффективность местных бюджетов, и в целом городской среды», - сказал Привезенцев.

Он выразил надежду, что новый подход к методикам понимания глубокого процесса цифровизации принесет свои плоды.

«В целом понравились все проекты. Очень понравились проекты по предоставлению услуг в электронном виде, которые были связаны с подготовкой граждан к получению услуг онлайн, то есть обучение. Безусловно, это реально востребованные проекты», - сказал первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Андрей Бородин.

Он добавил, что все представленные идеи имеют право на реализацию.

Основная цель выставки «Цифровая неделя в Подмосковье 2018» - это информирование руководителей, отвечающих за выполнение задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», о новейших мировых трендах в области технологий цифровизации; изучение и обмен положительным опытом использования современных технологий и платформенных решений, который позволит эффективнее планировать их внедрение.

Выставка проходит с 10 по 14 декабря в доме правительства Московской области.