РИАМО – 13 дек. Президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока на площадке форума «ПроеКТОриЯ» сказал, что представление о бизнесе как о жульничестве важно заменить другим отношением к предпринимательству, сообщает в четверг Газета.ru.

«Люди 10-20 лет назад считали, что бизнес — это жульничество, которое основано на обмане других людей с целью получения неправедной, незаконной прибыли для обогащения единиц за счет миллионов. Конечно, очень важно, чтобы этот штамп, вредный, безусловно, для сегодняшнего дня и для будущего страны, не просто трансформировался, а был заменен совершенно другими понятиями», — сказал Путин.

Ранее Путин признался, что не хотел быть президентом.