РИАМО – 13 дек. По данным Банка России, за неделю международные резервы РФ выросли на 1,5 миллиарда долларов и на 7 декабря составили 463,6 миллиарда долларов против 462,1 миллиарда долларов на 30 ноября, сообщает Газета.ru.

«Объем международных резервов за неделю вырос на 1,5 миллиарда долларов или на 0,3% в результате положительной рыночной переоценки и на 7 декабря составил 463,6 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.