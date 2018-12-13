РИАМО - 13 дек. Пассажиры смогут воспользоваться станцией Большой кольцевой линии столичной подземки «Проспект Вернадского» в 2020 году, у станции будут два подземных вестибюля и выходы через подземный пешеходный переход на обе стороны улицы Удальцова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2020 году можно будет пересесть со станции «Проспект Вернадского» Сокольнической линии московского метро на одноименную станцию БКЛ», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что на новой станции будут два подземных вестибюля и выходы через подземный пешеходный переход на обе стороны улицы Удальцова.

Станция «Проспект Вернадского» БКЛ – мелкого заложения, колонного типа. Располагается вдоль улицы Удальцова у пересечения с проспектом Вернадского.

Протяженность юго-западного участка БКЛ от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского» составляет 4,6 километра, его планируют открыть в 2020 году.