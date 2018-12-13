РИАМО - 13 дек. На данный момент по программе реновации в новые дома переселяются примерно 6,5 тысяч москвичей, до конца года их число вырастет еще на 4 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Сейчас идет переселение в шести административных округах – Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, в самое ближайшее время реновация затронет Юго-Восточный округ», - сказал заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Валуй.

По его словам, на данный момент ведется заселение 22 «стартовых» домов, куда переезжают жители 31 старого дома.

«При этом один дом из этого числа – на улице Константина Федина в Восточном административном округе уже снесен. В новые дома переселяются примерно 6,5 тысяч жителей, а до конца года еще около 4 тысяч горожан начнут процедуру переселения в новые квартиры», - добавил он.

Он также отметил, что для удобства жителей власти города создали Центры информирования по переселению. Как правило, они открываются на первых этажах новых домов для переселения.

Ранее руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что на данный момент для реализации программы реновации уже утверждено 295 площадок с градостроительным потенциалом 4,5 миллионов квадратных метров. Работа по поиску новых «стартовых» площадок продолжается.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5 171 дом.