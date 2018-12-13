РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В подмосковном Подольске оперативно установят контейнеры для раздельного сбора мусора и задействуют мощности крупных мусоровывозящих компаний, сообщил «РИАМО в Подольске» директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Сергей Царев.

Форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом» прошел Подольске в четверг. Одной из основных тем обсуждения на форуме стало введение новой системы утилизации отходов с 1 января 2019 года. На мероприятии выступили замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко, зампред комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Владимир Полинский, председатель комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством работы управляющих компаний Общественной палаты округа Ольга Дорофеева.

«Делается все возможное, чтобы максимально быстро и комфортно перейти на новую систему раздельного сбора мусора. С 1 января мусорного коллапса не будет – помимо новых контейнеров, будем использовать ранее установленные, привлекать крупные мусоровывозящие компании, которые уже зарекомендовали себя. Задача УК – вовремя заключить договоры на вывоз мусора и разъяснить жителям, как пользоваться контейнерами», – сказал Царев.

Он уточнил, что цена на вывоз мусора немного поднимется, но это плата за решение многих проблем, которые возникали раньше.

«Больше недобросовестные компании, заключающие недорогие договоры, не будут закапывать мусор в ближайших лесах, а муниципалитеты не будут тратить средства на ликвидацию незаконных свалок», – пояснил Царев.

По мнению Лукьяненко, в Подольске предстоит оборудовать раздельными контейнерами для сбора отходов более 460 площадок.

«Это процесс уже начался, уже установили первые синие контейнеры. Там, где мусор будет накапливаться более интенсивно, его планируют вывозить чаще. Оснастить все площадки планируют до конца января (2019 года – ред.)», – заявил Лукьяненко.

ООО «МСК-НТ» является региональным оператором по вывозу мусора Чеховского кластера, в который входит шесть муниципалитетов Подмосковья, в том числе и Подольск.