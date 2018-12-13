РИАМО - 13 дек. В 2019 году в Москве инвесторам предложат 25 коммерческих проектов в составе различных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В 2019 году мы планируем выставить на торги 25 коммерческих проектов ТПУ. Общая площадь территорий составляет порядка 57 гектаров. На них будет построено 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения – от спортивных центров и объектов торговли, до офисов и жилья», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на электронные торги выставят коммерческие проекты в составе ТПУ «Пятницкое Шоссе», ТПУ «Некрасовка», ТПУ «Нагатинская», ТПУ «Лухмановская», ТПУ «Юго-Восточная», ТПУ «Мневники», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Мамыри», ТПУ «Улица Дмитриевского», ТПУ «Тимирязевская», ТПУ «Тимирязевская», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Боровское шоссе», ТПУ «Кленовый бульвар», ТПУ «Молодежная», ТПУ «Лермонтовский проспект», ТПУ «Текстильщики», ТПУ «Печатники», ТПУ «Аминьевское Шоссе».

Ранее первый заместитель генерального директора по девелопменту «Мосинжпроект» (компания-оператор программы строительства ТПУ) Альберт Суниев сообщал, что к настоящему времени инвесторы привлечены к реализации 13 коммерческих проектов в составе ТПУ.

«Коммерческая часть ТПУ – это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества между властью и инвесторами. Реализация только первых 13 проектов принесла городу около 1,6 миллиарда рублей», - отметил Суниев.