РИАМО - 13 дек. Сведения в отношении ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, администрация городского поселения Софрино Пушкинского района заключила с обществом контракт на капитальный ремонт сетей водоотведения в военном городке городского поселения Софрино. Однако предприятие нарушило условия контракта, и администрация расторгла его в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.