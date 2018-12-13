РИАМО - 13 дек. Московская областная дума предложила дополнительно проверять дома перед стартом капитального ремонта, зачастую запланированный объем работ не совпадает с фактическим, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В Мособлдуме предложили проводить дополнительную проверку домов перед началом капитального ремонта», – говорится в сообщении.

Кроме того, как заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый, часть объектов программы по капремонту перенесут на 2019 год.

«Это связано с неправильно заявленными объемами планируемых работ. Таких домов у нас 67% от всех перенесенных. Чтобы избежать таких ситуаций, мы решили до проведения тендера по дому уточнять параметры здания в соответствии с их паспортом. Чтобы не возникало ситуации, когда работы планируются на меньший объем, чем они есть на самом деле. Заниматься проверкой будет муниципальное образование совместно с управляющими компаниями», – рассказал Коханый.

По его словам, еще 17% объектов были перенесены из-за сложностей с допуском рабочих в квартиры.

«Необходимо, чтобы до проведения тендера администрация муниципалитета вместе с управляющими компаниями имела четкие сведения, кто проживает по этому адресу. И если собственник не живет в доме, вошедшем в программу капитального ремонта, то с ним необходимо связаться. <…> Что касается тех, кто проживает в квартире, но не пускает рабочих, то здесь как-то повлиять можно только через общественность, совет дома», – прокомментировал Коханый.

При этом он добавил, что количество домов, которые не сдали вовремя по вине недобросовестного подрядчика, сократилось и сегодня составляет около 15%.

В следующем году будут проведены работы по капремонту на 15,5 тысячах объектов.

«В области не выполнены работы всего по 3% от плана. Это 1 тысяча подъездов, которые будут отремонтированы уже в 2019 году. Произошло это по вине управляющих компаний, которые даже с учетом субсидирования, не смогли выполнить поставленную задачу. Решение здесь только одно – таких компаний на рынке региона быть не должно», – заявил депутат.