РИАМО - 13 дек. Два транспортных средства столкнулись в подмосковном Ступине, в результате аварии погибли два человека, один пострадал, жителей Подмосковья призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16:25 в Ступине на 9 километре автодороги Ступино-Малино произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погибли два человека, и один ранен», — говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В 2018 году в Подмосковье на 2,4% снизилась смертность от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом. В регионе более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 8,2 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 9,4.