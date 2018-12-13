РИАМО - 13 дек. Часть дома на Мясницкой улице, известного благодаря городской легенде о шкатулке с ассигнациями, спрятанной в дымоходе, продали на Единой торговой площадке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«Новым собственником нежилых площадей площадью 320 квадратных метров на Мясницкой улице, 17, строение 1 стал индивидуальный предприниматель. Цена сделки составила 35,1 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Существует легенда, связанная с комплексом зданий на Мясницкой улице, 17 строение 1 и строение 2. В середине XIX века здесь жили генерал-майор Петр Кусовников с супругой Софьей. Однажды, уезжая из города, они спрятали шкатулку с ассигнациями в дымоход. Не зная об этом, дворник развел огонь. Семья не пережила этой потери и якобы теперь призрак генерал-майора можно встретить на Мясницкой улице.

В конце XIX века в комплексе зданий располагалась Ермаковская богадельня. Позже, площади начали арендовать крупные фирмы и торговые общества. В советское время в здесь принимали поэта и переводчика Михаила Зенкевича, доктора физико-математических наук Виктора Немыцкого, писателя и историка Ираклия Андроникова.