РИАМО - 13 дек. Два транспортных средства столкнулись на дороге в Дмитровском округе Подмосковья, в результате ДТП погиб один человек, жителей региона призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16:40 в Дмитровском городском округе на 75 километре автодороги А-104 Москва - Дмитров – Дубна произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погиб один человек», — говорится в сообщении.

Жителей Московской области призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В 2018 году в Подмосковье на 2,4% снизилась смертность от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом. В регионе более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 8,2 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 9,4.