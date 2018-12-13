РИАМО - 13 дек. В 2019 году в столице на территории ЗИЛ откроют самую большую школу в РФ, в ней обустроят лекционную аудиторию на 75 человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Школу на 2,5 тысячи учеников введут в 2019 году. Здание в четыре этажа поделят на блок начальной школы, блок основной и старшей школы и культурно-спортивную зону. Классы будут оснащены также по своим блокам. К примеру, в начальной и старшей школах появятся отдельные внутренние дворы и большое пространство с площадками для спорта и отдыха», – заявил представитель столичного департамента строительства Вадим Гареев.

В экспериментальном учебном центре откроют классы естественных наук, лекционную аудиторию на 75 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций, уроков труда.

Кроме того, в столовой будет не один, а сразу два обеденных зала. Для младшеклассников – на 450 мест, для старшеклассников – на 800. В группах продленного дня обустроят универсальные комнаты для отдыха и занятий; будет и несколько спален.

Также появятся кабинеты лего-конструирования, изостудия, шахматный клуб.

«Дети смогут развивать свои творческие способности на уроках и дополнительных занятиях. В школе откроются залы для гимнастики и хореографии, а также двухсветный зрительный зал на 1040 человек с эстрадой и артистическими», – дополняется в сообщении.

Из-за большой площади помещения здесь впервые оборудуют сенсорные информационные киоски (терминалы), с помощью которых можно будет определить путь к необходимому помещению.

«Главная «фишка» школы – детский технопарк «Кванториум», который предоставляет возможность проведения занятий для 120–140 учащихся в трех объединениях по образовательным направлениям: естественные науки «Биоквантум», робототехника и инженерно‐физические науки «Робоквантум», IT‐технологии «IT‐квантум», все обучающиеся работают в Hi‐tech цехе», – добавил Гареев.

Сейчас на объекте возведен конструктив здания, завершаются фасадные работы, выполнено более 60% отделочных работ, идет благоустройство прилегающей территории.

«С начала года уже построено и сдано в эксплуатацию девять объектов образования. Всего в этом году будет завершено строительство 13 зданий: семи детских садов, четырех школ и двух пристроек. Все эти объекты мы сдаем под ключ, то есть с необходимым для обучения оснащением. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов образования», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.