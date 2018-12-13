РИАМО - 13 дек. Московский книжный фестиваль «Букинист», стартовавший еще 20 июля, посетили почти 560 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль проходил на четырех площадках «Московских сезонов». На улице Новый Арбат были установлены павильоны, где провели в общей сложности 1494 мастер-класса, выступили 250 творческих коллективов, а также прошли встречи с известными писателями. Всего за время работы фестиваля продано 74515 книг.

«Больше всего москвичам нравится художественная литература (продано 37,8 тысячи книг), научно-популярная (продано 20 тысяч книг), и детская литература (продано 16,6 тысячи книг). За пять месяцев работы фестиваля его посетили 558,5 тысяч человек», – говорится в сообщении.

По выходным дням фестиваль «Букинист» предлагал москвичам и туристам познавательные литературные экскурсии. Прогулки по центральным улицам столицы сопровождались увлекательными рассказами, например, о том, что связывало Ивана Бунина, Марину Цветаеву и Беллу Ахмадуллину с Поварской улицей.

Героями экскурсий становились Пушкин и Толстой, Есенин и Вознесенский – у гостей фестиваля была уникальная возможность увидеть Садовое кольцо глазами известных русских писателей и поэтов.

На площадке городских уличных мероприятий «Московские сезоны» на Тверской площади в рамках фестиваля состоялась встреча с одной из самых популярных и любимых писательниц – Людмилой Улицкой.