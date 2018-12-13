РИАМО - 13 дек. С начала 2018 года по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды» в муниципалитеты Московской области передали 211 единиц новой коммунальной техники, до конца года планируется передать еще 28 единиц, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Получаемая спецтехника используется в муниципальных образованиях для поддержания порядка на улицах населенных пунктов, общественных территориях, во дворах, в том числе – для уборки и вывоза снега. Закупка и передача коммунальной спецтехники за счет областного бюджета осуществляется в Московской области с 2014 года», - говорится в сообщении.

Пестов отметил, что за 5 лет по губернаторской программе уже закуплено и передано в муниципальные образования Московской области свыше 1,2 тысячи единиц коммунальной спецтехники - подметально-уборочных, комбинированных дорожных, поливомоечных машин, снегопогрузчиков, автовышек, тракторов, катков.

Вся новая техника оборудуется датчиками ГЛОНАСС. Это позволяет контролировать ее работу специалистам министерства ЖКХ Московской области, Госадмтехнадзора и органов местного самоуправления.