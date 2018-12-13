РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. Сотрудники полиции Подольска задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в краже 20 тысяч рублей с угрозой применения насилия, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя одной из организаций, расположенной на Октябрьском проспекте. Он рассказал, что неизвестный, угрожая применить насилие, украл денежные средства в размере 20 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 35-летний местный житель. По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.