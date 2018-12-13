РИАМО - 13 дек. В подмосковном Сергиевом Посаде из аварийного жилья планируют переселить 117 человек, для этого был построен многоквартирный дом, еще 51 человек будет переселен по плану 2019 года, говорится в сообщении пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новостройка находится по адресу: Ярославское шоссе, дом №8А. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Жители переселяются из пяти домов, расположенных на улицах Сергиевская, дом №18А, улица Инженерная, дома №15А, 17А, 11А, 13А.

«В доме будут предоставлены квартиры 117 гражданам, проживающим в 47 аварийных помещениях совокупной площадью 1 871,8 квадратных метров», – сказал министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

В этом году на территории Сергиева Посада запланировано расселить 29 жилых помещений общей площадью 1 164,5 квадратных метров и обеспечить новыми квартирами 66 граждан.

Кроме того, еще 51 человек будет переселен по плану 2019 года адресной программы. Таким образом, в муниципалитете будет досрочно расселено еще 707,3 квадратных метров аварийных площадей (18 жилых помещений).

С 2013 года в Подмосковье решение проблем граждан, жилье которых стало непригодным для проживания, осуществляется в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Сегодня в области реализуется второй этап этой социально значимой программы, рассчитанной с 2016 по 2019 год. В соответствии с условиями действующей программы, расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2015 года.