РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 дек. Постановлением губернатора Московской области имя почетного гражданина города Красногорска Дмитрия Яковлева присвоили гимназии №7, которая находится по адресу: улица Чайковского, 12А, говорится в официальном распоряжении правительства Московской области.

«<…> В целях увековечения памяти почетного гражданина города Красногорска Дмитрия Пантелеймоновича Яковлева <…> постановляю: присвоить имя Д.П. Яковлева муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №7», расположенному в городе Красногорск», – говорится в документе.

Документы на присвоение гимназии имени Яковлева представила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.