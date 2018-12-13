РИАМО - 13 дек. Правительство Московской области установило величину прожиточного минимума на третий квартал 2018 года, прожиточный уровень на душу населения составляет 12181 рубль, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за третий квартал 2018 года на душу населения - 12181 рубль, для трудоспособного населения - 13496 рублей, пенсионеров - 9100 рублей, детей - 11925 рублей», - говорится в документе.

Прожиточный минимум на душу населения в Московской области во втором квартале текущего года составил 12229 рублей, для трудоспособного населения – 13528 рублей, пенсионеров – 9137 рублей, детей – 12057 рублей.