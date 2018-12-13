РИАМО - 13 дек. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уволил одного из следователей в Химках за допущенные ошибки в расследовании уголовного дела, связанного со смертью мужчины, сообщается на сайте СК РФ.

К главе следственного комитета обратилась сестра погибшего. Ее родственник умер от серьезного заболевания органов дыхания. Она пожаловалась, что сотрудники следственного отдела по Химкам несвоевременно возбудили уголовное дело о гибели ее брата. Также они направили материал доследственной проверки в полицию, не усмотрев признаков преступлений, подследственных Следственному комитету России.

«Сейчас уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность» – ред.), и заявительница настаивает на активизации хода расследования с целью недопущения утраты значимых улик», – говорится в сообщении.

Глава СК России принял решение уволить следователя, в чьем производстве находилось уголовное дело, и поручил дальнейшее расследование Главному следственному управлению Следственного комитета РФ.

Бастрыкин лично выслушал жалобы жителей ряда регионов России в общероссийский день приема граждан – 12 декабря. Этот день проводится в стране уже несколько лет в честь Дня Конституции РФ.

«Для Следственного комитета прямое общение с гражданами – неотъемлемая составляющая деятельности, а 12 декабря – это еще один день из многочисленной череды личных приемов, когда люди могут напрямую рассказать о волнующих их проблемах непосредственно главе ведомства», – уточняется в сообщении.