РИАМО - 13 дек. Врачу-онкологу из подмосковного Щелкова присвоена высшая награда Мособлдумы – знак «За верность Подмосковью», говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В четверг на 70-м заседании Мособлдумы ее председатель Игорь Брынцалов подписал постановление о награждении Виктора Манохина – врача-онколога государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Щелковская районная больница №2» знаком Мособлдумы «За верность Подмосковью», – говорится в сообщении.

Почетный знак Мособлдумы «За верность Подмосковью» – высшая награда областного парламента. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.