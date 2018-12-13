РИАМО - 13 дек. В Московской области на этой неделе начали работу 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), по два учреждения открылись в Волоколамске, Наро-Фоминске, Ногинске и Павловском Посаде, еще по одному объекту — в Балашихе, Кашире, Коломне в Истре, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Строительство объектов велось в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Учреждения укомплектованы необходимым оборудованием и мебелью.

«Для нас важно, чтобы первичной медицинской помощью в полном объеме были охвачены жители не только городских поселений, но и сельской местности. Поэтому постепенно мы ремонтируем старые ФАПы и открываем новые, чтобы медики на местах могли работать в достойных условиях», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что каждый день в новых учреждениях будут вести прием фельдшеры, которые при обнаружении патологий будут давать направление на консультацию к узкому специалисту.

С начала года в Подмосковье заработал 31 фельдшерско-акушерский пункт. Всего в этом году в регионе планируется открытие 57 ФАПов.