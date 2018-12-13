РИАМО - 13 дек. Новое направление в работе столичных волонтеров появится в 2019 году, сообщила журналистам в четверг председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

«Сейчас в Москве есть культурные волонтеры, волонтеры спортивных событий, волонтеры, ухаживающие за животными, за пожилыми людьми и так далее. Сегодня мы будем еще презентовать 11-е направление, которое мы хотим развивать в следующем году, оно появилось в период проведения чемпионата мира - волонтеры общественного здоровья», - сказала Драгунова.

Она добавила, что на чемпионате мира по футболу - 2018 в Москве работали порядка 9 тысяч волонтеров и каждый из них нашел себя в одном из 10 действующих направлений.