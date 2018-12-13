РИАМО - 13 дек. Инспекторы эконадзора вынесли постановления об административном правонарушении в отношении ПК «Григорчиково», которое, по сообщениям жителей Ленинского района Подмосковья, загрязняет реку Пахру, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе расследования выяснилось, что сточные воды поселка отводятся на собственные очистные сооружения, однако уровень очистки стоков не соответствует нормативам. В реку сбрасываются сточные воды с превышением ПДК взвешенных веществ, фосфатов и нитритов. Кроме того, у кооператива не были оформлены документы, регламентирующие выбросы в атмосферу и не имелось проекта предельно допустимых выбросов», - говорится в сообщении.

По результатам расследования ПК оштрафован на общую сумму 200 тысяч рублей и получил предписание устранить нарушения природоохранного законодательства. Исполнение предписания находится на контроле Минэкологии.