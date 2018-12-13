РИАМО - 13 дек. Более 300 волонтеров подали заявки на конкурс «Доброволец Москвы», награждение победителей по 10 направлениям состоится 14 декабря в рамках креатив-форума, сообщила журналистам в четверг председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«2018 год объявлен в нашей стране Годом добровольчества и волонтерства, и сегодня в Москве у нас проходит подведение итогов этого года. Городской ресурсный центр «Мосволонтер» объединяет все направления добровольничества и волонтерства, что есть в городе. Сегодня мы собрались для того, чтобы поделиться друг с другом мнениями, как мы провели этот год, и, конечно, будем награждать лучших. В Москве, в ресурсном центре «Мосволонтер» 10 направлений деятельности, по которым было подано 304 заявки на лучшего волонтера в каждом направлении», - сказала Драгунова.

Она добавила, что отбор волонтеров-участников конкурса проводил экспертный совет из членов больших некоммерческих организаций.

«Большое место в этом году заняло волонтерство на чемпионате мира, который проходил в нашей столице. Волонтеры дарили улыбки иностранным гражданам, приехавшим к нам. Они будут отмечены особенным образом», - сказала Драгунова.