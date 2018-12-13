РИАМО - 13 дек. Арбитражный суд Москвы поддержал решение областного УФАС о нарушении МКУ «ЦРК СПД Ногинского муниципального района» закона о контрактной системе и исключил ООО «Бамбук» из реестра недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее учреждения обратилось в УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Бамбук» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по опиловке и уборке деревьев.

«Ведомство вынесло решение о нарушенииМКУ «ЦРК СПД Ногинского муниципального района» закона о контрактной системе и признало сведения в отношении ООО «Бамбук» не подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – поясняется в материале.

Не согласившись с указанным решением, учреждение обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы отказал МКУ в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС.