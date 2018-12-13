РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. Коллективу подольской козьей фермы «Булатово» вручили благодарственное письмо Мособлдумы за достижение высоких результатов в производственной деятельности, сообщается на сайте администрации округа.

«Козья ферма «Булатово» из городского округа Подольск была отмечена благодарственным письмом Московской областной думы в рамках проведения выставки достижений агропромышленного комплекса Подмосковья (13 декабря – ред.). Заслуженную награду вручили коллективу крестьянского (фермерского) хозяйства, работающего на территории округа, за достижение высоких результатов в производственной деятельности и высокий профессионализм в работе», – говорится в сообщении.

Выставка достижений агропромышленного комплекса Подмосковья была посвящена 25-летию фермерского строя.

«Сердечно поздравляю коллектив фермы и его руководителя Илью Бакушкина и желаю новых успехов», – сказал глава Подольска Николай Пестов.