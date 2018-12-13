РИАМО - 13 дек. В новой Москве до конца 2018 года введут в эксплуатацию детский сад со столярной мастерской и хореографическим классом, дошкольное учреждение будет адаптировано для детей-инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

Как отметил руководитель департамента Владимир Жидкин, за последние шесть с лишним лет в ТиНАО открылись около 40 новых детских садов. До 2021 года на присоединенных территориях планируется построить еще около 30 дошкольных учреждений.

«В частности, до конца года в Кокошкине введут в эксплуатацию детский сад со столярной мастерской и хореографическим классом по адресу: улица Школьная, дом 3. Учреждение рассчитано на 300 малышей. В садике обустроят 12 групп, каждая группа рассчитана на 25 мест», - отмечается в материале.

В ДОУ появятся спортивный и музыкальный залы, комнаты для занятий в тематических кружках, столовая полного цикла, медицинский блок, игровые площадки с навесами для занятий на открытом воздухе. Здание будет полностью приспособлено для детей с ограниченными возможностями.

Жидкин также сообщил, что по итогам 2018 года в ТиНАО введут в эксплуатацию семь дошкольных образовательных учреждений за счет средств Адресной инвестиционной программы и внебюджетных источников. Руководитель департамента добавил, что нынешний год можно считать прорывным в плане создания социальной инфраструктуры в новой Москве.

«Более 12 объектов появится на присоединенных территориях до конца года», — пояснил Жидкин.