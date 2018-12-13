РИАМО (РЕУТОВ) - 13 дек. Врачи травматолого-ортопедического отделения Центральной городской клинической больницы Реутова прошли стажировку в клинике Ospedale Di Suzzara в итальянской провинции Мантуя, они пробыли там с 11 по 13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Участие в обучении приняли врачи-травматологи-ортопеды ЦГКБ города Реутов Вартан Тамазян и Юрий Глазков. В программу курса вошло знакомство с клиникой, теоретический курс и практическая часть. В рамках последней реутовские специалисты приняли участие в семи артроскопических хирургических операциях по лечению плечевых и коленных суставов в качестве оперирующих хирургов», – говорится в сообщении.

Специалисты реутовской больницы по результатам стажировки отметили, что методики, применяемые при выполнении артроскопических операций в клинике Ospedale Di Suzzara и ЦГКБ Реутова схожи.

«Тем не менее мы получили полезный практический опыт зарубежных коллег», – отметили реутовские врачи.

По данным Реутовского информагентства, по итогам обучения врачи ЦГКБ Реутова получили сертификаты участников курса и приглашение к дальнейшему сотрудничеству. Итальянские коллеги не исключили возможности встречного визита в реутовский хирургический центр в 2019 году.