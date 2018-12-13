РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. В четверг в подмосковных Люберцах выбрали нового заместителя секретаря местного отделения партии «Единая Россия», им стал Александр Шлапак, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Люберцах прошло заседание политсовета. Всего в нем состоит 20 человек.

«Меня выбрали заместителем секретаря местного отделения «Единой России» в Люберцах. Я отвечаю за выполнение партийных проектов», – сказал Шлапак.

Он добавил, что люберецкое отделение в настоящий момент реализует 13 федеральных партийных проектов. Они охватывают все сферы жизни: здравоохранение, дороги, спорт, городскую и доступную среду, контроль за качеством товаров в магазинах. На заседании члены политсовета выбрали кураторов и координаторов каждого проекта.

«В 2019 году у нас будет реализован местный проект – «Школа молодого партийца». Его идея в том, чтобы наша молодежь оставалась в Люберцах и работала здесь на благо округа», – отметил Шлапак.

Он добавил, что куратором нового проекта стал Ашот Маргарян.