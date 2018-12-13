РИАМО - 13 дек. Количество человек в активе волонтерского движения в Москве за год возросло втрое, сообщила журналистам в четверг председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

«В прошлом году актив волонтерского движения составлял более 100 тысяч человек, сейчас у нас актив вырос в три раза – более 300 тысяч волонтеров в Москве есть, которые готовы заниматься не только событиями, но и чем-то долгим, продолжительным», - сказала Драгунова.

По ее словам, волонтерское движение в столице активно развивается, появляются все новые формы.

«Этот год был объявлен президентом нашей страны Годом добровольца, символом является цветное сердечко, символизирующее большую доброту и любовь. Рассчитываем, что в следующем году будем продолжать вместе работать и развивать все хорошее, что есть в нашем центре «Мосволонтер»», - сказала Драгунова в четверг в рамках креатив-форума.