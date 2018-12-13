РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В подмосковном Подольске на Домодедовском шоссе в результате столкновения двух машин пострадал мужчина, он получил ушибы и ссадины, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Дорожный инцидент произошел 12 декабря.
«В Подольске на Домодедовском шоссе произошло столкновение двух легковых машин: иномарки KIA и отечественного автомобиля. В результате аварии водитель иномарки получил ушибы и ссадины и был отправлен на амбулаторное лечение (на дому – ред.)», – сказал сотрудник.
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