РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В подмосковном Подольске на Домодедовском шоссе в результате столкновения двух машин пострадал мужчина, он получил ушибы и ссадины, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Дорожный инцидент произошел 12 декабря.

«В Подольске на Домодедовском шоссе произошло столкновение двух легковых машин: иномарки KIA и отечественного автомобиля. В результате аварии водитель иномарки получил ушибы и ссадины и был отправлен на амбулаторное лечение (на дому – ред.)», – сказал сотрудник.