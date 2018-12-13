РИАМО - 13 дек. Во всех автобусах «Мострансавто» планируют установить телеэкраны, приступить к работе планируется в марте 2019 года после подписания концессионного соглашения, сообщила в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

В четверг в Доме правительства Подмосковья проходит III форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП). В рамках форума проходят экспертные дискуссии, в которых участвуют представители региональной власти, руководители крупных компаний и фондов. Они обсуждают источники финансирования для подготовки и реализации проектов ГЧП, развитие ГЧП в регионах Центральной России, планы и проекты транспортной инфраструктуры и другие темы.

«В высокой степени реализации находится проект, в рамках которого инвестор хочет установить в каждом из 4,5 тысяч автобусов ГУП «Мострансавто» телеэкраны. Это будет концессионное соглашение. Но никто не вкладывает, а «Мострансавто» даже заработает на том, что предоставляет место для размещения этих экранов. Скорее всего, в феврале 2019 года соглашение подпишем, установка – не позднее марта», – сказала Кротова.

Она добавила, что в настоящий момент несколько автобусов используют телевизоры в пилотном режиме.